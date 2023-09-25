رقم الخط الساخن لتقديم الشكاوى بشأن كارت الخدمات المتكاملة

الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة.. يعد واحدًا من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، للأشخاص ذوي الهمم الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، ليتمكنوا من الاتصال، وتقديم الشكاوى المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة الكارت أيضًا دون الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، للمواطنين من أصحاب القدرات الخاصة، للحصول على كافة خدمات كارت الخدمات المتكاملة دون مواجهة معوقات.

رقم الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين حول كارت الخدمات المتكاملة، وهو "15044"، حيث في حالة إذا كانت المشكلة طبية فيمكن إحالتها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بوزارة التضامن يمكن التنسيق مع وزارة التضامن، مضيفة أنها إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتى تتضمن:

أصحاب الأمراض السمعية

أصحاب الأمراض البصرية

أصحاب الإعاقات المتعددة

أصحاب أمراض الدم المزمنة

مرضى الهيموفيليا

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى فقد البصر التام

مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة

مرضى الشلل الدماغي

مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي

مرضى البتر متعدد الأطراف

وكانت أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا، المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تحت شعار "هنوصلك"، بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.