جرس الحصة الأولى يرفع حالة الاستنفار في وزارة الداخلية.. صور

أطلق اليوم الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر، جرس الحصة الأولى، إذانا ببدء عام دراسي جديد، ويتوافد مئات الآلاف من طلاب المعاهد والمدارس والجامعات، إلى مقرات دراستهم، مرددين "بسم الله نبدأ".

ويمثل عدد الطلاب الضخم تحديا أمام وزارة الداخلية في تأمينهم وتسيير الحركات المرورية، وتكثيف تواجد القوات في الشارع واستفار جميع قطاعات الوزارة.

حالة استنفار في وزارة الداخلية

وأعلنت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن خطتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلاً عن تكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.

حالة استنفار في وزارة الداخلية

وتواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة ، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

حالة استنفار في وزارة الداخلية

حالة استنفار في وزارة الداخلية

وشنت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.