انفجار ضخم قرب وزارة الداخلية والبرلمان التركي بأنقرة

وقع انفجار كبير في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر وزارة الداخلية والبرلمان، وفق نبأ عاجل ذكرته قناة “العربية” اليوم الأحد.

وأغلقت الشرطة التركية، الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، وتقاطع كيزيلاي وفرق مختصة تحقق في سبب الانفجار.

فرق الكشف عن المتفجرات تفحص سيارة بموقع الانفجار في أنقرة

وعلى الفور شهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا، وتفحص فرق الكشف عن المتفجرات سيارة بموقع الانفجار في أنقرة.

وأكد وزير الداخلية التركي، تحييد "إرهابيين اثنين" في هجوم أنقرة.