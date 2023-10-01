الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأنبا رافائيل يترأس فعاليات روحية بالفجالة.. تفاصيل

الأنبا رافائيل أسقف
الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة

ترأس نيافة الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة، اليوم الأحد فعاليات اللقاء الروحي الأول بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفجالة.

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تخلل اللقاء اقامة الطقوس الارثوذكسية خلال القداس الإلهي المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس بحضور ومشاركة خورس الشمامسة وأحبار الكنيسة والمصلين.

اختتمت الكنيسة أمس السبت، فترة الاحتفال بعيد الصليب المجيد، والذي بدء الخميس الماضي ويعيد ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك. 

ويرجح التاريخ أن صعوبة العثور الصليب بسبب الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس. 

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.     

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