أنشطة مرتقبة لقداسة البابا تواضروس في المعادي.. تفاصيل

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء المقبل، حفل تخرج دفعة جديدة من معهد دراسة الكتاب المقدس التابع لإيبارشية المعادي،ذلك بمقر كنيسة القديس أنطونيوس.

ويشهد الحفل تكريم الطلاب قبل إلقاء العظة الروحية المقرر إقامتها الاسبوع الجاري بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، وعدد من خورس الشمامسة والآباء الكهنة بالقطاع.

شهد قداسة البابا أمس السبت، حفل تخرج الدفعة السابعة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط والتي أقيمت بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تخللت فعاليات الحفل صلاة مباركة للمشاركين واحتفالًا بختام عيد الصليب الذي استهل الخميس الماضي لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.

ويروي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.