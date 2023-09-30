السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القس أندرية زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة المشيخية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية

يترأس الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية،اليوم السبت، فعاليات الاحتفال الرسمي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الكنيسة المشيخية بمصر الجديدة وذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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يحضر الحفل  محافظ القاهرة، وعدد من رموز الطائفة والدكتور القس يوسف سميرراع الكنيسة، وعدد من القادة والرموز المجتمعية.

شارك رئيس الإنجيلية، الخميس الماضي، في فعاليات الاحتفال والصلاة السنوية رقم ١١٢ بالكنيسة التابعة للطائفة في الإسماعيلية، والتي نظمها مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي  هذه الفعاليات التي جاءت بعنوان "صوت صارخ" وحضر خلالها كل من  الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس السنودس، ونائبه القس ماجد كرم، والقس صموئيل عادل، رئيس المجلس العمل، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة بالإسماعيلية وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية.   

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