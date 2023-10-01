مينديز يوجه رسالة حزينة لجماهير باريس سان جيرمان بعد إصابته

وجه نونو مينديز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة لجماهير ناديه بعد الإصابة التي تعرض لها، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر مقبلة.

وأكد مينديز في رسالة لجماهير البي أس جي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، أنه بعد الفحوصات التي أجراها سيضطر اللاعب للخضوع لعملية جراحية تُبعده عن الملاعب لعدة أشهر مقبلة.

وتابع: "هذا الوقت صعب للغاية وذلك بسبب أنني لم أتمكن من القيام بأكثر شيء أحبه في الحياة وهو الاستمرار في لعب كرة القدم".

وعن موعد عودته للملاعب، قال مينديز: “خلال الوقت الحالي، يجب أن أقاتل من أجل العودة للعمل والمشاركة في المباريات في أسرع وقت ممكن وبقوة أكبر”.

وأضاف: "اتوجه بالشكر كل المشجعين وزملائي والأصدقاء، رسائلكم تمنحني الكثير من القوة".

الجدير بالذكر أن نجم باريس سان جيرمان تعرض للإصابة في شهر مايو الماضي في فخذ القدم خلال مشاركته في مباراة باريس سان جيرمان وليل، ليُعاني خلال الوقت الحالي من تمزق في أوتار الركبة اليمنى، وخضع اللاعب للعلاج لكنه لم يتعافي بشكل كامل.