أنشيلوتي: فينسيوس تسبب في مشاكل لدفاع جيرونا

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن أن فينسيوس جونيور، لاعب الفريق تسبب في مشاكل لجيرونا، خلال فترة تواجده، في المباراة التي لُعبت بالأمس السبت، والتي انتهت بفوز الملكي 3/0، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشدد المدرب الإيطالي عن أن المباراة كانت قوية ومحتدمة للغاية، حيث دافع الريال بقوة كبيرة حينما كان الفريق المنافس يمتلك الكرة.

وأكمل أنشيلوتي تصريحاته: "جيرونا يلعب كرة القدم بشكل جيد، فكان الدفاع بشكل جيد في منطقتنا، لقد فعلنا ذلك، كانت لدينا سيطرة جيدة، خاصة في المرحلة الدفاعية، وكان هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "ريال مدريد جيد للغاية في التعامل مع الكرة في منطقتهم، فقد تسبب فينيسيوس في مشاكل بدفاعات جيرونا، أحببت ما قدمه كامافينجا كذلك، طاقته، حماسه، رغبته في الركض، لقد لعب مباراة رائعة، وتشواميني كذلك".

وعن ردة الفعل عقب خسارة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، قال: ‘كان رد فعلنا جيدًا بعدما خسرنا في مباراة الديربي، مستوى فينيسوس؟ لا بأس به، بالنظر إلى غيابه الفترة الماضية للإصابة، كنت أرغب في أن يلعب لمدة أطول، ولكنني فضلت تجنب المشاكل’.

بينما علق على طرد ناتشو، فقال: “كنا نستطيع أن نتجنب ذلك، كان ناتشو يفتقر إلى الوضوح، إنه شيء غريب عنه، نعتذر عن ذلك، نتمنى ألا يحدث شيئًا سيئًا للاعب”.