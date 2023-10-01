حملة أمنية مُكثفة للإيقاع بتُجار المُخدرات

تمكنت أجهزة وزراة الداخلية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "مطروح –الدقهلية".

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يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة - جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

في مديرية أمن مطروح تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة ..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,500 كيلو جرام – سيارتين).

في مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة.. وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام –سلاح أبيض).

وبمواجهتهمبالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,425,000)جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.