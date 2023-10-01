الإيقاع بتشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صوره لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4أشخاص- لـ 3 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قس مشرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت3كيلو جرام –كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة –مشغولات ذهبية - مسدس صوت - 3 سلاح أبيض - ٢ ميزان حساس -كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة –2مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى)

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.