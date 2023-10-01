رئيس غزل المحلة  يزور المشجع المصاب في مباراة شبين الكوم

لمتابعه حالته الصحية

قام وليد خليل رئيس مجلس إدارة غزل المحلة زيارة المشجع المصاب في لقاء شبين الكوم في الجولة الأولي من بطولة دوري المحترفين .

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تابع وليد خليل رئيس مجلس إدارة غزل المحلة حالة المشجع بجانب توفير الرعاية الصحية حتى تماثله للشفــاء.

كتب غزل المحلة عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " بيان إعلامي عن زيارة رئيس مجلس إدارة الفريق للمشجع المصاب وجاء البيان كالتالي :" قام المهندس وليد خليل - رئيس مجلس الإدارة بزيارة الأستـاذ/ محمد فاروق عساكر - مشجع المحلة المصاب في مباراة شبين , وجه بمتابعـة حالتــه الصحيـة حتى تماثله للشفــاء".

أضاف البيان :" أعرب خليل عن امتنانـه الكبير لتضحيات جمهور غزل المحلة ودعمهم للفريق حتى في أصعب الأوقــات".

في سياق مٌتصل يستعد غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المحترفين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات.