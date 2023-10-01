اليوم.. غزل المحلة يصطدم بـ حرس الحدود في دوري المحترفين

يصطدم غزل المحلة مساء اليوم الأحد في لقاء ناري أمام حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المحترفين .

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يدخل غزل المحلة لقاء غزل المحلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على شبين الكوم وحصد أول نقاط بمشوارة بالدوري المحترفين ويسعي زعيم الفلاحين التأهل مرة ثاني ويعود إلى دوري الأضواء .

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود

عمــرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى

علي عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشا، مجدي صبري، عبد بيكـأ، محمود أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبد الرحمن بودي، رجب مارو، عبد الرحيم العموري، محمود مسعد، أحمد طارق، شيكو محارب، أحمد مجدي، عبده يحيى، تشارلز باسي.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

تبدأ مباراة غزل المحلة وحرس الحدود مساء اليوم الاحد الموافق 1 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 4 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .