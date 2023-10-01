سلة الأهلي يفتتح مشواره في البطولة العربية بملاقاة دجلة العراقي

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نظيره دجلة الجامعة العراقي في أولى مبارياته بمنافسات البطولة العربية للأندية التي تقام فعالياتها بدولة قطر، بالدور الأول منها.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الواحدة ظهر اليوم وتقام على صالة الريان، وتحظى بأهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين، في ظل السعي نحو تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة ومراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وعلى صعيد منافسات سيدات الأهلي ، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأحمر ، مساء اليوم الأحد مع نظيره نزيكو الكاميروني، في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

قائمة سيدات الأهلي في البطولة ..

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

ويشارك فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى للمنافسات الأفريقية إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.



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