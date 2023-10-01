عبده يحيي على رأس قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن القائمة التي تخوض لقاء حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المحترفين في نسخته الجديدة .

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود

عمــرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى

علي عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشا، مجدي صبري، عبد بيكـأ، محمود أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبد الرحمن بودي، رجب مارو، عبد الرحيم العموري، محمود مسعد، أحمد طارق، شيكو محارب، أحمد مجدي، عبده يحيى، تشارلز باسي.

موعد مباراة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود

من المقرر أن تنطلق مباراة غزل المحلة وحرس الحدود في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 5 مساء بتوقيت الإمارات.