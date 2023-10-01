جسد نحيل وأدوار محدودة و أزمات مالية.. حصاد توفيق عبد الحميد من الفن

عند ما ننطق كلمة فنان تذهب عقولنا إلي الشهرة والمال فهما أساس عالم الفن في الوقت الراهن ،ولكن ليس كل فنان على الساحة الفنية كان المال حصيده من الفن ، فـ منذ ساعات تصدر اسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد مؤشر البحث جوجل بعد إعلانه إعتزال الفن للمرة الثانية وذلك بسبب إصابته بإنزلاق غضروفي في الظهر، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أزمات حصدها الفنان توفيق عبد الحميد في رحلته مع الفن.

جسد نحيل

يعاني الفنان توفيق عبد الحميد منذ فترة كبيرة من أزمات صحية عنيفة، حيث تعرض للأصابة بإنزلاق غضروفي وإلتهاب الإعصاب، مما صاحب الفراش لفترات طويلة ، ونشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي في عام 2020أنه يعاني من إنزلاق غضروفي حاد، وقرارو الأطباء أن الحل الوحيد في الحالة عملية جراحية ، وذلك بعد أن يخضع توفيق إلي جلسات علاج طبيعي، ولكن لم تستجيب الحالة وأشدت عليه المرض ، فقرر الفنان توفيق عبد الحميد أن يعتزل الفن مرة أخري .

الفنان توفيق عبد الحميد

أزمة مالية تحويل سيارته إلي تاكسي

في عام 1990 تعرض الفنان توفيق عبد الحميد لـ أزمة مالية صعبه قرر بعدها أن يستثمر سيارته موديل 125، ليحولها تاكسي أجرة ، قائلا:" قررت أن أحول عربيتي لتاكسي سنة 1990، كانت الحياة صعبة جدًا، وما كنتش عارف أعيش كويس، وما فيش شغل غير المسرح، والمسرح مش هيديك المبلغ اللي يعيشك كويس، وقتها جبت عربية 125 مستعملة وقولت أحولها لتاكسي، وأشتغل عليها بليل، ولكن طبعا الموضوع ماتمش لأن العربية قديمة".

واختتم توفيق حديثه: "وربنا بعدها شاء إني أتجاوز فترة عنق الزجاجة دي، وأشتهر واشتغلت وكان يهمني أولا الناس تعترف إني ممثل قبل شهادة المعهد، وتوقفت عام 2010، وقولت مش هشتغل أدوار متكررة".

وعن حالتة الإجتماعية حاليا قال توفيق: " مش من المنطقي إني لو مش قادر أعيش يجيلي مبلغ وأتبرع بيه كله، دأنا أبقى مجنون، على الأقل هتبرع بربع المبلغ، ولكن الحمد لله مستورة".

الفنان توفيق عبد الحميد

أدوار محدودة

في عام 2010 قرر الفنان توفيق عبد الحميد أن يعتزال الفن بسبب انحصاره في دور الرجل المحترم الرومانسي ، قال الفنان توفيق عبدالحميد إنه يتلقى عروضا لتمثيل أدوار ليست مناسبة، ولم تثر شغفه أو تجعله يفكر في العودة من جديد بعد فترة الغياب الطويلة.

وأشارعبد الحميد ، إلى أنه يتلقى سنويا عروضا فنية، لكن جميعها غير مناسبة له في الوقت الحالي، لافتا إلى أن منها أعمالا قد تكون متشابهة مع أعمال فنية قدمها بالفعل، لذلك كان يرفضها.

وأضاف ”أنا أمثل ولديّ هدف أساسي من التمثيل وهو الاستمتاع.. وليس لزيادة الشهرة أو الأموال.. لذلك لن أوافق على أي عمل فني والسلامة.

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد من مواليد18 سبتمبر 1956تخرج من كلية الحقوق عام 1979.

التحق بمعهد الفنون المسرحية، وعمل في مسلسلات منها: حديث الصباح والمساء، وأوان الورد، وأين قلبى، وقاسم أمين. قدم استقالته من رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة المصرية في 20 نوفمبر 2011 احتجاجا على قتل الشرطة والجيش معتصمين كانوا يطالبون بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.