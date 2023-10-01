الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة تبادل إطلاق النار بين الأمن التركي ومنفذي هجوم أنقرة الإرهابي (فيديو)

تبادل إطلاق النار
تبادل إطلاق النار في أنقرة

تبادل الأمن التركي، إطلاق النار مع الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم بالعاصمة التركية أنقرة، على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية.

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لحظة انفجار سيارة مفخخة في أنقرة (فيديو)

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اللقطات الأولى من موقع انفجار أنقرة (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الأحد، قوات الأمن تطلق النار على شخصين يحملان الأسلحة، بعد انفجار ضخم هز أنقرة.

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وزير الداخلية يكشف تفاصيل هجوم أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن اثنين من الإرهابيين هاجما مدخل مبنى وزارة الداخلية، وجرى تحييد أحدهما وفجر الآخر نفسه، وأصيب شرطيان في الهجوم. 

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، بما في ذلك البرلمان الذي كان من المقرر افتتاح دورته الجديدة في ذلك اليوم بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان من المتوقع أن يلقي كلمة خلال المناسبة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن الانفجار وقع قرب مقر البرلمان في وسط العاصمة أنقرة يوم الأحد، وأدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح، ووصفته الوزارة بأنه "هجوم إرهابي".

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