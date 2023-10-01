الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة انفجار سيارة مفخخة في أنقرة (فيديو)

انفجار أنقرة
انفجار أنقرة

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" لحظة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة التركية أنقرة، بالقرب من وزارة الداخلية والبرلمان.

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اللقطات الأولى من موقع انفجار أنقرة (فيديو)

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تركيا.. هجوم إرهابي في أنقرة ووزير الداخلية يكشف التفاصيل

وفتح الادعاء العام في أنقرة، تحقيقا في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، وأمر بمنع البث التلفزيوني من موقع الحادث.

فيما أكد وزير الداخلية التركي، أن منفذا هجوم أنقرة حاولا استهداف مقر إدارة الأمن العام بقنابل يدوية.

وأضاف: “قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر”، مضيفا أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

تفاصيل انفجار أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وسُمع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة.

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