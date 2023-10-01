لحظة انفجار سيارة مفخخة في أنقرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" لحظة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة التركية أنقرة، بالقرب من وزارة الداخلية والبرلمان.

وفتح الادعاء العام في أنقرة، تحقيقا في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، وأمر بمنع البث التلفزيوني من موقع الحادث.

فيما أكد وزير الداخلية التركي، أن منفذا هجوم أنقرة حاولا استهداف مقر إدارة الأمن العام بقنابل يدوية.

وأضاف: “قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر”، مضيفا أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

تفاصيل انفجار أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وسُمع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة.