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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة تجارية بطنطا

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح

‏افتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد  مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

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وصرح الدكتور على  المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 مترًا ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميًا، كما يستلقى أيضًا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

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