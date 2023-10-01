برئاسة سلطنة عمان.. انطلاق اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي 41 بالجامعة العربية

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع ( 41 ) للجنة الاتحاد الجمركي العربي بمشاركة أعضاء لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة سلطنة عمان.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية دكتور بهجت ابو النصر بأن لجنة الاتحاد الجمركي عقدت اجتماعها (41) وشارك فيه وفود الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتفاوض على إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأضاف أبو النصر فى تصريح له على هامش الاجتماع صباح اليوم الأحد أن الجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة تعتبر هي اللجنة المعنية بتوحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي وهي تقوم الآن بالتفاوض على هذا الموضوع، وتنقسم أعمال اللجنة إلى أربع بنود هي الرسوم الجمركية العربية الموحدة توزيع الحصيلة الجمركية والأليات التعويضية في إطار الاتحاد الجمركي العربي وما يستجد من اعمال 20 اضافة الي موعد وكمان عقد الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الاتحاد الجمركي العربي.

وأكد أبو النصر أن اللجنة قامت خلال الاجتماعات الماضية بالانتهاء من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وتسهيلاً لمرحلة التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة قامت الأمانة العامة بإعداد قاعدة بيانات تحتوي على الرسوم الجمركية المطبقة لكل دولة بالإضافة إلى الرسوم المثبتة لتلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية (وهي معروضة على أعمال اللجنة)، حتى يتم وضع صورة واضحة أمام الدول الأعضاء أثناء عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية بالوضع الراهن لكل بند جمركي.