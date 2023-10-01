سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند التاجر.. الشيكارة بكام

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة استقرارًا في الأسعار، وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,700 جنيه.

في الآونة الأخيرة شهدت الأسواق قفزات عدة لبعض السلع، ولهذا يسعى الكثيرون من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاحد في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

أسعار الدقيق اليوم الاحد عند التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,700 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.