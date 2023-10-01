الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف مؤسسة مدنية في خاركيف بصواريخ "إس-300"

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف ، اليوم الأحد ، أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية مؤسسة مدنية في الإقليم بثلاثة صواريخ من طراز S-300.

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وذكر سينيهوبوف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" الليلة الماضية، حوالي الساعة 01:00 صباحًا، شن الروس هجومًا صاروخيًا على خاركيف. أصابت ثلاثة صواريخ، يُفترض أنها من طراز S-300، أراضي مؤسسة مدنية. ونتيجة لذلك، اندلع حريق، مضيفًا أنه لم يتم التحقق من مزيد من التفاصيل بعد".

وبحسب المسئول الأوكراني، قصف الروس خلال يوم أمس العديد من بلدات خاركيف من بين ذلك بوهودوخيف وتشوهيف وكوبيانسك وإيزيوم بالمدفعية الثقيلو وقذائف الهاون وأسلحة أخرى. وفي أعقاب الهجوم المدفعي الروسي على قرية كوزاشا لوبان في منطقة خاركيف، تضرر مبنيان منزليان، بالإضافة إلى سياج وحظيرة، ما أسفر عن اندلاع حريق.

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