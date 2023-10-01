رئيس مدينة كفرشكر يتفقد المدارس في أول يوم دراسي

قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالاشتراك مع مدير الإدارة التعليمية بالمركز والمدينة بحضور طابور الصباح داخل مدرسة محمود صفوت الإعدادية المشتركة بكفر شكر وتفقد عددا من مدارس المركز والمدينة للتأكد على انتظام الدراسة بالمدارس وحضور المعلمين وعدم وجود أى مشكلات والعمل على حلها لخدمة الطلاب.

وشدد الدكتور رئيس المركز والمدينة على تنفيذ جميع التعليمات والقوانين واستمرار النظافة و رفع الاشغالات حول أسوار المدارس من الباعه المتجولين والتطهير داخل المدارس بشكل يومى وكذالك متابعة حالة نظافة الشوارع والطرق وعدم وجود تراكمات قمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة طلاب مدرسة بنها الثانوية طابور الصباح وتحية العلم .

وتابع المحافظ بدء الدراسة بالمدرسة الفندقية ببنها وعدد من المدارس بمختلف مناطق المحافظة حيث تفقد الفصول الدراسية ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس.