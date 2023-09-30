الأطباء تعلن انعقاد اليوم الأول لمؤتمر الامتياز التاسع بحضور تجاوز 500 طبيب

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، عن بدء انعقاد اليوم الأول لمؤتمر الامتياز التاسع أمس الجمعة 29 سبتمبر وعلي مدار ثلاثة أيام.

وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة أطباء مصر، والدكتور كريم سالم مدير فني اللجنة العلمية نقابة اطباء مصر والدكتور خالد أمين مقرر مساعد اللجنة العلمية، والدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب.

كما شارك في الافتتاح الاستاذة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستمرت فعاليات اليوم الأول من العاشرة صباحاً وحتي السادسة مساء.

المؤتمر التاسع لأطباء الامتياز والممارسين

وأعلن د. كريم مدير فني اللجنة العلمية أن المؤتمر التاسع لأطباء الامتياز والممارسين العام سجل حضوراً قوياً لأطباء الامتياز والممارسين العموم في أول أيامه ( الجمعة 29 سبتمبر بواقع ٥٥٠ طبيبا.

وصرح د. خالد أمين مقرر مساعد اللجنة العلمية أنه لاول مرة مؤتمر الامتياز يشهد هذا العدد من الحضور ، كما انه تم اضافة بعض الموضوعات والمحاضرات الادارية والقانونية والتوعوية ومنها على سبيل المثال محاضرة للمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف عن المشاكل القانونية والتعديلات القانونية التي قد تلاحق طبيب حديث التخرج جراء بعض الممارسات كالختان والمسؤولية الطبية وتحرير الشهادات الطبية وغيرها والتي يقع فيها بعض الاطباء عن عدم.

وقال د . احمد السيد مقرر لجنة الشباب ان النقابة قامت بعمل تسهيلات جديدة في حجز سكن الأطباء أثناء مؤتمر الامتياز وخصم خاص للمؤتمر ( الحجز بالتواصل فقط والدفع يوم المؤتمر لكل المشاركين في المؤتمر ) ماعدا سكان محافظتي القاهرة والجيزة.

نظراً للإقبال الشديد لحضور مشاركين من المحافظات النائية ، تم حجز عدد ٣٠ سرير خاص لإقامة الأطباء المشاركين في المؤتمر ، وللتيسير علي الأطباء المغتربين تم تقديم التسهيلات الآتية؛ الاستراحتين بشارع قصر العيني بجوار نقابة الأطباء والحجز متاح لكل المشتركين في المؤتمر فقط ( كل اللي حجز المؤتمر يستطيع حجز السكن *ماعدا سكان محافظتي القاهرة والجيزة.

الجدير بالذكر أن هناك خصم خاص للمؤتمر بقيمة 10% للجنة العلمية يحصل عليها الأطباء عند الحجز.