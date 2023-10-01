مساهمو «جولدن كوست السخنة» على باب الرقابة المالية

7 مخالفات رئيسية

تصاعدت أزمة مساهمى شركة «جولدن كوست السخنة» للاستثمار السياحى...تقدم مساهمو الشركة بمذكرة للرقابة المالية يتضررون من قيام هيئة الاستثمار باعتماد جمعية الشركة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، لمخالفتها قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة، ومطالبين بوقف قرارات الجمعية العامة العادية.

قال المساهمون المتضررون الذين قاموا بتجميع حوالى 20% من رأس مال الشركة، وقاموا أيضاً بتجميد أسهمهم وفقًا للقوانين إنهم تقدموا بمذكرة شاملة للرقابة المالية تضم وقائع مخالفات هيئة الاستثمار للقواعد والقوانين المعمول بها بالرقابة المالية والبورصة.

أكد المتضررون فى المذكرة أنه طبقا للمادة «10» من القانون رقم 95 لسنة1992، وبناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين يمتلكون حوالى 20% تقدموا لهيئة الرقابة المالية للتدخل وأنصافهم.. تضمنت المذكرة المقدمة من المساهمين 7 مخالفات تتمثل فى أن المساهم لم يتقدم بطلب لإعادة الانتخابات، بل تقدم بطلب لإعادة تشكيل المجلس، بالإضافة إلى أن المساهم لم يسلم الشركة ما يفيد بتجميد أسهمه، وكذا تعهد بعدم التصرف فى الأسهم حتى انفضاض الجمعية، وانه لا يجوز الادعاء برفض الشركة له أو عدم تسلمها الخطاب، لأنها تسلمت الخطاب، فكان من الادعى بتسلم هذه المرفقات، ولم يشر الخطاب لهذه المرفقات من الادعى فى الخطاب أن ينص على أنه مرفق طية هذه المرفقات....كما تضمنت المذكرة مخالفة الهيئة المادة 41 من قواعد القيد بالبورصة، بإقامة الجمعية وقت الجلسة، وكذلك مخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد استخدام التصويت التراكمى فى انتخابات المجلس، كما أنه لم يعلن رئيس الاجتماع عن أمين السر، وكذلك فارزوى الأصوات، كما يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز، وإعلان النتائج، كما يحدث فى جميع الجمعيات، كما أنه تم ترشيح وتمثيل الشخصية الاعتبارية بأكثر من مقعد بالمخالفة للمادة 236 من اللائحة التنفيذية من القانون 159، وكذلك المادة 22 من النظام الأساسى للشركة، كما تم عمل بطاقة التصويت بطريقة لم تحدث من قبل، حيث إنها كانت موجهة إلى مساهم بعينه، حيث رشح 5 مقاعد فقط، بدون أسماء بما يحجب التصويت على المرشحين الآخرين، وبما يخل أيضاً بحقوق المساهمين الآخرين، خاصة صغار المساهمين، علمًا أن الشركة قامت برفع دعوتين أمام المحكمة الاقتصادية، والقضاء الإدارى، كما تم عمل تظلم للهيئة العامة للاستثمار.

تساءل مساهمو الشركة... لماذا كل هذه الإجراءات العنيفة والسريعة من خطاب موجه من المساهم للشركة بتاريخ 22 يونيو 2023 إلى نشر دعوة لانعقاد الجمعية بتاريخ 17 يوليو 2023، خاصة أن الشركة مستقرة ونجحت فى تجاوز أثار جائحة كورونا، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بسداد مبلغ 12 مليون جنيه عام 2022، من تمويل شخصى لجهاز المشروعات للعمل على النهوض بالشركة.. كما قام رئيس مجلس ادارة الشركة بسداد مبلغ 12 مليون جنيه عام 2022 من تمويل شخصي لجهاز مشروعات القوات المسلحة للعمل بنهوض الشركة، يطالب المساهمون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية بسرعة التدخل وانصافهم.