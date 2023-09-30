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السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى 39 درجة

مدينة المنيا
مدينة المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 ، طقسا حارا نهارا معتدل ليلا على ربوع البلاد ، بإنخفاض درجتان عن أمس الجمعة ، وسجلت درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير هيئة  الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، طقسا حارا  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد  ، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة  والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى  29 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 22 درجة .

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