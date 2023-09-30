طقس المنيا.. حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 ، طقسا حارا نهارا معتدل ليلا على ربوع البلاد ، بإنخفاض درجتان عن أمس الجمعة ، وسجلت درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 22 درجة .