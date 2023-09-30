طقس الأقصر.. ارتفاع شديد في درجة الحرارة والمدينة تسجل 45







تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حيث سجلت درجة حرارة الأقصر اليوم 45 بينما الصغرى 27، مع ارتفاع درجة الرطوبة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد حالة الطقس اليوم، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجـه البحري، و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد حركة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

فيما كشفت الأرصاد عن حالة البحر الأحمر، متوقعة أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.











