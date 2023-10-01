475 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب في أول يوم دراسي بالوادي الجديد

استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، نحو 70 ألف طالب بالورود والهدايا في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة، وسط أجواء من البهجة والبهجة لدى الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد فيما نظم الطلاب الطابور الصباحي بحضور قيادات القطاع على مستوى الإدارات التعليمية.

وقام المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بسلسلة زيارات ميدانية للتأكد من انتظام العمل في أول يوم دراسي، مؤكداً عدم وجود أية مشكلات والعمل على التغلب عليها فوراً.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد انتظام الدراسة في 475 مدرسة بالمحافظة مع الاستعداد التام، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وخطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي وتوفير - توفير الجو المناسب الذي يجذب الطلاب وفي نفس الوقت توفير كافة وسائل الدعم النفسي والمعنوي وخاصة للطلاب. في الصفوف التعليمية الأولى.



وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه وجة الالتزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح في المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور واستقبالها بشكل جيد وكذلك آراء المعلمين والطلبة وتطويرها. الحلول الفورية للمشكلات، مشيداً بجهود مدارس المحافظة في زيادة المساحات الخضراء، تنفيذاً لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. (المدارس الخضراء) والتنسيق مع مجالس المدينة وإدارات شرطة الخدمات العامة للقضاء على كافة الإشغالات حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.



وأوضح سيد عبدالعزيز أنه تم التركيز على التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في التخصصات المختلفة، مشيراً إلى تكثيف المراقبة الميدانية من قبل مديري الإدارات التربوية والتعليمية. بالإضافة إلى فرق المراقبة واللجان المشكلة للمدارس، ورصد لحظة بلحظة آخر التطورات والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية واستخدامها بالشكل المناسب. بقدرات ومواهب الطلاب وإبراز نماذج النجاح لجميع المتعاونين وتعزيز المتميزين بينهم.