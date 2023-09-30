السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أجواء شتوية بامتياز.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الطقس
الطقس

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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شديد الحرارة على الجنوب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

 توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا، انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من (3:4 درجات مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى. 

 وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا نبينها لكم في السطور التالية:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23.

 الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

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