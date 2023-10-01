الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من (3:4 درجات مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.



