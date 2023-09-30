نائبة أمريكية تُهاجم بايدن: قلقه على أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة (شاهد)

صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، "مارجوري تايلور غرين"، بأن الرئيس جو بايدن قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقالت غرين في منشور على "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس كان في الأصل فاشلا. هذا لأن واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي".

وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك".

وأعربت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا.

صحفي أمريكي شهير ينتقد بايدن ويصفه بـ "المُختل عقليا"

تشهد "الولايات المتحدة"، حاليًا عصرًا من الاضطرابات، إذ أصبح الرئيس "المُختل عقليًا" جو بايدن، دُمية في أيدي التقدميين في البيت الأبيض، حسبما أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، "بيل أورايلي".

وقال أورايلي، في مقابلة مع المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: الرئيس بايدن، في رأيي، مختل عقليا.

وأضاف أن بايدن لا يحكم الولايات المتحدة، لكنه يفعل فقط ما يقوله له التقدميون، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس جو بايدن، حلت الفوضى والاضطرابات.

وتابع أورايلي: حركة حياة السود مهمة، وتقاعس الشرطة، وعدم معاقبة أي شخص على جرائمه، وفرض ضرائب على الناس لدرجة أنهم ليس لديهم أصول.