بالصور.. 120 عملا فنيا في افتتاح معرض فرسان ضي بالمهندسين

افتتح الدكتور مهندس مصطفى مدكور، مساء اليوم السبت، بجاليري ضي المهندسين، معرض فرسان ضي الرابع، الذي يقيمه أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل.

حضر الافتتاح الفنانون الكبار الدكاترة محمد عبلة ومصطفى الفقي وطارق الكومي وحسن عبد الفتاح وحسن غانم، و 24 فنانا شابا هم الفائزون بجوائز مهرجان ضي الرابع.

يضم المعرض 120 عملا فنيا في الرسم والتصوير والنحت والجرافيك والخزف، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع مع ندوات فنية حول محتواه.

شهد المعرض تقديم أعمال الفنان الشاب الراحل يوسف منتصر كضيف الشرف، بجانب الفنانين سندس محمد ومحمد التهامي وأحمد سعيد ورحاب رشدي وعمر سنادة وبانسيه أحمد ودعاء عبد الواحد وعبير عبد الباري وأحمد سليمان وخالد العجيزي وروضة نور الدين وإيمان عامر وريهام عبد الوهاب ومي صبري وسارة قنديل وعبد الله عصام ومحمود عبد الغفور ومحمد محمود عبد الله وأسماء محمود وداليا نجم وعمرو زناتي وسارة رشوان.

وقال الدكتور مصطفى مدكور إن المعرض يقدم رموزا جديدة للحركة التشكيلية المصرية تستحق الرعاية والدعم الحقيقيين، مشيدا بكافة الأعمال المتنوعة للفنانين والفنانات الفائزين الذين أبهروا جمهور الحضور بتنويعاتهم، وانتزعوا إشادات النقاد وأساتذة الفن التشكيلي.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن الهدف كان منذ بداية سلسلة معارض الفرسان هو اكتشاف وتشجيع المواهب الجديدة والطاقات الواعدة، وبالفعل أفرزت الدورات الماضية مجموعة من الوجوه الفنية الشابة وجدت طريقها داخل الحركة التشكيلية المصرية، وصاروا جزءا لا يتجزأ من كيان هذه الحركة، و هم الآن من نجوم الحركة التشكيلية الشبابية.

وتابع قنديل؛ أن هذه الدورة تحتفي بأعمال الفنان الشاب الراحل يوسف منتصر الذي لقي ربه وهو في ريعان شبابه إثر حادث أليم، موجها التحية لرئيس مهرجان ضي للشباب العربي منذ بدايته الفنان الدكتور أحمد نوار، مؤكدا أنه الداعم الأكبر لمواهب حقيقية تتحسس طريقها لتتصدر الساحة التشكيلية خلال سنوات.