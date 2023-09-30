إثيوبيا تعلن تفشي وباء الملاريا في ولاية أوروميا وسط البلاد

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، عن تفشي وباء الملاريا في ولاية أوروميا بعد وفاة العشرات بسببه، خلال الشهرين الماضيين.

وأكد مسؤولون محليون أن تفشي مرض الملاريا أودى بحياة ما لا يقل عن 36 شخصًا خلال الشهرين الماضيين فقط في منطقتي بيجي وكوندالا في منطقة غرب ووليجا التي مزقتها الصراعات في ولاية أوروميا الإقليمية.

وقال لاتا بانتي مسؤول الصحة في منطقة بيجي، غرب ووليجا، أنه تم علاج حوالي 10250 شخصًا من تفشي المرض.

فيما قال السكان إن اثنين إلى ثلاثة أشخاص يموتون في المتوسط كل يوم، وبالإضافة إلى تفشي الملاريا، يتم تداول صور الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وتحدث الأزمة الأخيرة على خلفية تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع وتقارير سوء التغذية الحاد في مناطق مختلفة بما في ذلك أوروميا، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 200 شخص اعتبارًا من أغسطس من هذا العام.

وقد تم نهب، أو تدمير جميع المراكز الصحية الموجودة البالغ عددها 42 مركزًا تقريبًا في منطقة بيجي التي يبلغ عدد سكانها 100,000 ألف نسمة، ولم يتمكن المرضى الذين يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم من الحصول على الرعاية العاجلة لأن المرافق الصحية لم تعد تعمل في المنطقة وفقًا لذلك.