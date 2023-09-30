الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة يبحث أوجه التعاون مع وزير السياحة والثقافة بتركيا

على هامش احتفالية يوم السياحة العالمى بالرياض

التقى شريف فتحى عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وزير الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية محمد نورى آرصوى على هامش احتفالية يوم السياحة العالمى بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تهم الجانبين العربى والتركى من أهمها التبادل السياحى بين الدول العربية وجمهورية تركيا، مشيرا إلى أنه تم التطرق مع وزير الثقافة والسياحة للحوادث المؤسفة التى تعرض لها عدد من السائحين العرب فى جمهورية تركيا مؤخراً، حيث أكد محمد نورى أرسوى وزير الثقافة والسياحة أن تركيا تستقبل الزوار من الدول العربية بفرح وترحيب كبيرين، وأنها تعتبرهم إخوة مسلمين وليسوا مجرد سياح. ومع ذلك، أشار إلى أنه فى بعض الأحيان يمكن أن تحدث بعض الأمور السلبية كما هو الحال فى أى دولة أخرى.

وأوضح أنه من أجل حل هذه المشكلات، قد تم اتخاذ عدة إجراءات منها عقد اجتماعات دورية حول قضايا السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجى وأنه قام بإنشاء خط طوارئ للاتصال لمساعدة السياح العرب عند الحاجة. وأشار إلى أنه عندما يتصل السياح العرب بسفارات بلادهم، يتم توجيه شكواهم إلى الشخص المسئول فى الوزارة للتعامل معها على الفور وحل المشكلة، كما ناقش الطرفان موضوعات متعددة منها فرص زيادة أعداد السائحين والاستثمار السياحى المتبادل بين الجانبين العربى والتركي.

الجدير بالذكر حسب آخر الإحصائيات المقدرة من وزارة السياحة فقد زار جمهورية تركيا خلال الـ٥ أشهر الأولى من العام الجارى ٢٠٢٣م من الدول العربية أكثر من مليون و١٦٩ ألف سائح.