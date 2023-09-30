حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الانتصار على نظيره جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على ملعب ستاد مونتيليفي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ريال مدريد يُلحِق الهزيمة الأولى بجيرونا ويتصدر الدوري الإسباني

افتتح التسجيل لـ ريال مدريد خوسيليو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء وأضاف اللاعبق تشواميني الهدف الثاني للميرنجي عند الدقيقة 21 من الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني أضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 71 من اللقاء الذي شهد بطاقة حمراء على اللاعب ناتشو في الدقيقة 94، ويغيب عن مواجهة أوساسونا المقبلة في الليجا.

بفوز الميرنجي على جيرونا يكون وصل إلى 21 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني محققًا الانتصار السيابع هذا الموسم عقب خسارة وحيده، ويمتلك الميرنجي ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة بـ 6 أهداف فقط دخلت شباكه.

على الجانب الأخر يتذوق جيرونا مرارة الهزيمة الاولى في الدوري عقب 6 انتصارات وتعادل وحيد، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة.