لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجمهور بعد الفوز على أرتا سولار برباعية

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع جمهور الفارس الأبيض المتواجد على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد تحقيق التأهل لدور الـ 16 "دور المجموعات" من مسابقة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجمهور بعد الفوز على أرتا سولار:

وتوجه اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بنادي الزمالك إلى جماهير الفارس الأبيض للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف وحيد، في لقاء دراماتيكي بدأ الأبيض التسجيل فيه بالنصف الثاني من اللقاء.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 للبطولة، بعد خسارة الأبيض بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب.

جمهور الزمالك لم يتوقف عن التشجيع بالرغم من التأخر في النتيجة:

شيكابالا يحتفل مع جمهور الزمالك: