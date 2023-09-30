التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).