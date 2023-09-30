وزير الخارجية البريطاني: نشعر بصعوبة الاستمرار في دعم أوكرانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي"، في مقابلة مع مجلة "House"، أن الاستمرار في دعم أوكرانيا، بات أمرًا صعبًا وموجعًا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وأعرب الوزير عن اعتقاده، بأنه إذا لم يستمر الحلفاء في دعم نظام كييف، فسيزداد الوضع في العالم سوءا.

وأضاف: "ولهذا السبب كان موقف الحكومة البريطانية حازما وصلبا. نحن نشرح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه أمر صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، سيكون الأمر أصعب وأكثر إيلاما".

واعترف كليفرلي كذلك بأن التعب من النزاع في أوكرانيا بات يمثل "مشكلة كبيرة".

بريطانيا ترفض التعليق على استخدام أوكرانيا صواريخ ستورم شادو

رفض نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، تأكيد أن أوكرانيا هاجمت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقال أحمد ردًا على طلب للتعليق على المعلومات التي تفيد بأن أوكرانيا استهدفت مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول في القرم بصواريخ "ستورم شادو": "مثل أي دولة ذات سيادة، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها. وبريطانيا تدعم أوكرانيا ذات السيادة".

ولم يستجب أحمد لطلب التأكيد على استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.