السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حريق هائل في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

حريق هائل في خط أنابيب
حريق هائل في خط أنابيب

 

اندلع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ السبت.

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أظهرت لقطات لم يتم التحقق منها وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود كثيف تتصاعد فوق ما بدا أنها قرية.

 

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية "في الساعة الخامسة مساء انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا".

 

أضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.

 

لم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.

 

وتابعت خدمات الطوارئ "تعمل فرق الإسعاف في المكان".

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