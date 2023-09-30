شاهد جمهور الزمالك يحيى ذكري الـ ٢٠ في مباراة أرتا سولار

أحيا جمهور الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ذكرى الـ 20 شهيد، وذلك فيلا المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهة إياب دور الـ 32 من مسابقة كأس الكونفدرالية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيديو جمهور الزمالك يحيى ذكري الـ ٢٠ في مباراة أرتا سولار

وعند الدقيقة 20 بدأ جمهور الزمالك في الهتاف واسترجاع ذكرى الـ 20 شهيد كالمعتاد من جمهور القلعة البيضاء، في كل لقاء محلي او قاري أو عربي.

سجل هدف الزمالك الأول في مواجهة أرتا سولار اللاعب يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وتمكن شيكابالا من تشجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 53، ثم يشارك كالو وبعدها يسجل زيزو الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 74، وتمكن حمزة المثلوثي من تسجيل الهدف الرابع لللعة البيضاء في اللحظات الاخيره من المواجهة.