عاصفة رياح الصليب.. الأرصاد تكشف التوقعات وسبب التسمية (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هيئات أرصاد دول البحر الأبيض المتوسط بدأوا في إطلاق أسماء على حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى تكون سهلة التداول في الإعلام وبين الناس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إن المصطلحات الاسمية سواء إعصار دانيال أم إلياس أم رياح الصليب ما هي إلا منخفضات جوية، منوهة إلى أن الإعصار الذي ضرب اليونان منذ أيام أطلق عليه اسم إلياس.

وشددت على أن الإعصار لن يؤثر في مصر بسبب بسبب استقبال مصر كتل هوائية شرقية، لافتة إلى أن مصر بعيدة عن التقلبات الجوية التي تحدث في اليونان، مردفة أن أجواء البلاد مستقرة وستشهد أجواء خريفية غدًا مع انخفاض حرارة الطقس 3 درجات مئوية وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق دون التأثير على الأنشطة اليومية للمواطنين.