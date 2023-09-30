الأرصاد الجوية: احتمال سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن أخر تحديث لخرائط الطقس والأقمار الصناعية يشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وتعد محافظات شمال الصعيد ( بني سويف – الفيوم – المنيا )، وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت سابقا، أن يشهد اليوم السبت، يشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 22 درجة .