ارتفاع أعداد ضحايا سيول ليبيا إلى 7700 متوف و8000 مفقود

ارتفع عدد ضحايا السيول في المدينة إلى 7700 متوف و8000 مفقود، وسط محاولات للتعرف على هويات الجثامين التي جرفتها السيول نحو الشواطئ، وفقا لما ذكرته الهيئة الليبية للإغاثة.

وقالت الهيئة الليبية للإغاثة في مدينة درنة الليبية، إن هناك آمالا بالعثور على ناجين من تحت أنقاض المباني المهدمة في السيول، وهناك مبان بأكملها جرفتها السيول نحو البحر ولا أحد يعرف مصير ساكنيها.

نقص في الوقود والمياه الصالحة للشرب

وأكدت الهيئة، أن هناك نقصًا في الوقود والمياه الصالحة للشرب.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من إمكان تعرض فرق الإنقاذ في مدينة درنة، إلى أضرار بسبب مخلفات الحرب التي جرفتها السيول، وأصبحت تنتشر في جميع المناطق المغمورة بالمياه.

وأغلقت السلطات الليبية، الجمعة، مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات "إعصار دانيال" حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 متوف، وفق سكاي نيوز.