مدير تعليم أبوتشت يتابع استقبال الطلاب بمدرسة عمر بن الخطاب

تابع الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم السبت، 30 سبتمبر الجاري، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد، مدير المتابعة وتقويم الأداء استقبال الطلاب بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، وذلك للاطمئنان على دخول الطلاب الفصول من غير تكدس، أو تزاحم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشهد مدير عام الإدارة طابور الصباح وتحية العلم وقدم كلمة هنأ خلالها الطلاب والمعلمين بذكرى المولد النبوي الشريف وبالعام الدارسي الجديد متمنيًا للجميع النجاح ودوام التوفيق.

واطمأن مدير عام الإدارة، على سير انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدارسي الجديد، وتفقد حجرات الفصول وتجاذب الحديث مع الطلاب وحثهم على التفوق والاجتهاد وحب الوطن، كما تفقد حجرات الأنشطة وتابع سجلات الإدارة المدرسية وسجلات المعلمين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، هذا وقد أشاد المدير العام بآلية استقبال الطلاب وجاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقدم تحية الشكر والتقدير للإدارة المدرسية وجميع العاملين بها.

وأكد وزيري، انتظام الدراسة بجميع المدارس والصفوف المقرر لها بدء الدراسة اليوم، وفقًا للآلية الجديدة المعدة ووفقًا للكتاب الدوري 33 وأن الإدارة التعليمية بأبوتشت، أعلنت في وقت سابق عن هذه الآلية في استقبال التلاميذ والطلاب في أول يوم دراسي حيث يقتصر اليوم الأول على استقبال تلاميذ وطلاب الصف الأول فقط ويتضمن اليوم التالي استقبال تلاميذ وطلاب باقي الصفوف الدراسية بكل مرحلة تعليمية.