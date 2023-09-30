منتجع الباتروس بلو سبا الغردقة يحتفل بالعيد السنوى الأول

يحتفل اليوم منتجع الباتروس بلو سبا الغردقة بالعيد السنوي الأول له داخل فنادق مجموعة بيك الباتروس وقد عبر النزلاء داخل المنتجع عن سعادتهم بمرور العام الاول على أفتتاحه وأشادوا بتطور المنتجع على صعيد الأجنحة الفندقية والمطاعم الجديدة وحمامات السباحة سواء كانت حمامات السباحة للاسترخاء أو حمامات السباحة للانشطة اليومية والحفلات فضلاً عن اطلالته المباشرة على البحر الأحمر .

يذكر ان منتجع الباتروس بلو سبا بالغردقة تم افتتاحه سبتمبر من العام الماضى فى حضور معالى وزير السياحة والاثار المصرى احمد عيسى و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر و رجل الاعمال كامل ابو على رئيس مجلس أدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية .

وقد اكد رجل الأعمال كامل الو على ان منتجع " الباتروس بلو سبا الغردقة " فى السنة الاولى من التشغيل حصد العديد من الجوائز والارقام القياسية .. حيث يعتبر المنتجع الاول على الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات العالمى بوكينج دوت كوم 9.5 ويعتبر ايضا المنتجع الثانى على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات الروسى توب هوتيلز وايضا فى الترتيب الثانى على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع الحجوزات الالمانى الشهير هوليداى شيك واخيرا يحتل المركز الرابع على مستوى الغردقة فئة الخمس نجوم على موقع تريب ادفايزور العالمى .