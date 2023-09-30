السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 30 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2165 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

 أسعار الذهب في مصر: 

 

أسعار الذهب

 

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2165 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 1856 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 927 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1850 دولارًا للأوقية.

 

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تراجع أسعار الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

 

أسعار الذهب في السعودية: 

 

الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 195.00  ريال ، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 222.85 ريال ، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 204.28 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 167.14 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 130.00 ريال ، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 927 جنيهًا، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,931.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,935.25 ريال سعودي .

 

وسجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 245.14 ريال سعودي، و سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 584.99 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام عند نحو 1,158.84 ريال سعودي.

 

 

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