تراجع أسعار الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية تراجعًا وانخفاضًا جديدًا، في أول تحديث لـ سعره اليوم؛ ليسجل جرام 21 انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 23 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 انخفاضًا بنحو 17 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، وسعر الذهب عالميًا.

وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار مسجلًا بمنتصف التعاملات 1848 دولارًا، وكان ببداية التعاملات 1874 دولارًا.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بنحو 23 جنيهًا؛ ليسجل 2486 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر بنحو 20 جنيهًا، مسجلًا 2175 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 1864 جنيهًا بمنتصف تعاملات الصاغة، وذلك بعد تراجعه بنحو 17 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 1864 جنيهًا بمنتصف تعاملات الصاغة، وذلك بعد تراجعه بنحو 17 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17400 بمنتصف تعاملات الصاغة، وكان ببداية التعاملات 17560 جنيهًا.