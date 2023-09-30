مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مدينة القدس وفي محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (الرام) في مدينة القدس (خارج الجدار)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مُتفرقة من مُحافظة رام الله والبيرة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بعد منعهم من الوصول إلى أرضهم وبعد نصبهم الخيام بغرض الاستيلاء عليها. واستخدم المستوطنون رذاذ الفلفل ما أدى إلى إصابات بحروق لدى بعض الذين تعرضوا للاعتداء من الفلسطينيين.

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى

وفي سياق متصل ستشهد الشاب الفلسطينى محمد جبريل رمانة، الجمعة، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "جبل الطويل" بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب سيارة قرب مستوطنة "بساجوت" المُقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة "البيرة"، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لسيارة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المُستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

ومنع جيش الاحتلال طاقمًا للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية الليلة.