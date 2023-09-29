عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي - أن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب مواطن فلسطيني جراء استهداف سيارته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، فيما اعتقل آخر، في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب سيارة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة مواطن -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت مواطن، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة .

وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.

وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاصة مطاطية في عينه، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "قلنديا" الواقع شمال المدينة (خارج الجدار).

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر فلسطينية إصابة شاب إصابة خطيرة في العين بالرصاص المطاطي.

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