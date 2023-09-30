الفتح يقلب النتيجة ويفوز على الوحدة بخماسية في الدوري السعودي

حقق فريق نادي الفتح السعودي الانتصار على نظيرة الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في غطار منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفتح يقلب النتيجة ويفوز على الوحدة بدوري روشن

افتتح التسجيل اللاعب كريج جودوين في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب كريستيانو تيو من معادلة النتيجة لنادي الفتح في الدقيقة 50 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف النجم مراد باتنا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

أضاف اللاعب دجانيني تفاريس الهدف الثالث لنادي الفتح في الدقيقة 86 قبل ان يعود النجم كريستيانو تيو ليسجل هدفين على التوالي في الدقائق 89 و92 ليصبح “هاتريك” وخمسة أهداف لأصحاب الأرض.

بتلك النتيجة يرفع نادي الفتح رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع بالترتيب محققًا الانتصار الرابع بعد تعادلين وهزيمتين، على الجانب الأخر نادي الوحدة الذي يتجرع الهزيمة الرابعة ليستقر رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن، محققًا الانتصار في 4 مواجهات فقط هذا الموسم.

امتلك دونيس مدرب الوحدة على مقاعد بدلاء الفريق كل من عبدالقدوس عطية وأوسكار دوراتي وهزاع الغامدي وعلاء حجي وفيتو كرويج وعبدالإلة بخاري وعبدالعزيز نور ونايف كريري ونواف العزيزي، لكنه لم ينجح في التعادل أو الحفاظ على تقدمه المبكر.

على الجانب الأخر الكرواتي سلافن بيليتش الذي اعتمد على مقاعد البدلاء ضد الوحدة ونجح في العودة بالنتيجة وخطف الثلاثة نقاط، وكان معه مصطفي ملائكة والزبيدي وقاسم لاجامي والنجدي والموسم ومحمد الفهيد والسعيد والمقرن وجانيني تفاريس.

بدأ نادي الوحدة الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: منير المحمدي.

في خط الدفاع: سعيد المولد و عبدالله الحافظ و جواد الياميق و اسلام هوساوي.

في خط الوسط: أنسيلمو دي مورايس و وليد باخشوين و فيصل فجر و كريج جوديون و حسين العيسي.

في خط الهجوم: أوديون إيجالو.

على الجانب الأخر بدأ نادي الفتح المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ريني جاكوب.

في خط الدفاع: مروان سعدان وفهد الحربي و سعيد باعطية وتوفيق بوحيمد.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة و مراد باتنا و مختار علي و عباس الحسن.

في خط الهجوم: لوكاس زيلارايان و كريستيانو تيلو.