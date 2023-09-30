جماهير الزمالك كاملة العدد قبل لقاء ارتا سولار

حرصت جماهير الزمالك امتلاء مدرجات ستاد القاهرة لمباراة ارتا سولار في إياب دور ال٣٢ في بطولة كأس الكونفدرالية.

اقرأ أيضا..

حرصت جماهير القلعة البيضاء تقديم الدعم والتشجيع عند عملية التسخين لاعبي الزمالك.

وكانت جماهير الزمالك امتلأت ٣٠ ألف مقعد وفقا لما حددته وزارة الداخلية.

طاقم حكام مواجهة الزمالك وبطل جيبوتي يتفقدون أرضية ستاد القاهرة

حرص طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على تفقد أرضية الملعب.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الغانى دانيال لاريا نيى حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه كواسى برووبى مساعدا أول ورولاند نيى آديى مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام، الزامبى ستانلى هاشيوا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .